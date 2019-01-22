Amasya'da Durdurulan Otomobilde 340 Gram Esrar Ele Geçirildi: 2 Gözaltı
25 dakika önce
AMASYA'da, polisin durdurduğu otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
AMASYA'da, polisin durdurduğu otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Amasya
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı kişilerin kiraladıkları 34 ACT 322 plakalı otomobil ile Samsun
'a gelip, uyuşturucu madde alacakları ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil merkeze bağlı Yağmur köyü mevkiinde polis tarafından durduruldu. Otomobil ile S.T. ve S.E.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler S.T. ile S.E.Ç.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
- Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:41 Kaynak: DHA
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