Son Dakika Haberleri: Amasya'da Durdurulan Otomobilde 340 Gram Esrar Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Amasya'da Durdurulan Otomobilde 340 Gram Esrar Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

25 dakika önce

AMASYA'da, polisin durdurduğu otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da Durdurulan Otomobilde 340 Gram Esrar Ele Geçirildi: 2 Gözaltı, System.String[]
AMASYA'da, polisin durdurduğu otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı kişilerin kiraladıkları 34 ACT 322 plakalı otomobil ile  Samsun'a gelip, uyuşturucu madde alacakları ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil merkeze bağlı Yağmur köyü mevkiinde polis tarafından durduruldu. Otomobil ile S.T. ve S.E.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler S.T. ile S.E.Ç.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. 

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:41 Kaynak: DHA

Amasya, Güncel
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