Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler araçlardaki B.P, M.P, S.S.A, A.K. ve Ö.K'yi "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" iddiasıyla gözaltına aldı.

Durdurulan araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Aslan Kulaksız ve Uğur Caddesi ile Akif Gülle Bulvarı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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