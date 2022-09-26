Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

26.09.2022 12:00
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Ekiplerin bir otomobil ve evde 106 gram sentetik uyuşturucu ile 2 Hint keneviri ele geçirdiği operasyonda, C.Ş, E.Ş, A.T.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe, "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve imal etme" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500
Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement