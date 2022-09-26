Ekiplerin bir otomobil ve evde 106 gram sentetik uyuşturucu ile 2 Hint keneviri ele geçirdiği operasyonda, C.Ş, E.Ş, A.T.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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