Amasya'da Eğitime Kar Engeli
49 dakika önce
AMASYA'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
AMASYA'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Amasya
'da akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve liseler çarşamba günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
- Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:33 Kaynak: DHA
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