Amasya'da Eğitime 'Kar' Engeli
1 saat önce
AMASYA'da, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
AMASYA'da, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Amasya
'da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve don görüleceği, bu durumun ulaşımı olumsuz yönde etkileyeceği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
- Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:53 Kaynak: DHA
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