Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobil dükkana girdi - Son Dakika
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Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobil dükkana girdi

28.03.2022 11:48
Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobil dükkana girdi

Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobilin dükkana girme ve tekrar harekete geçme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobilin dükkana girme ve tekrar harekete geçme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir süre sonra hareket etti.

Hızlanarak bir dükkana giren ve dükkan içindeki eşyalara ve kolona çarpan otomobil, tekrar hızlanarak dükkandan geri geri çıktı.

Yavaşlayan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle durduruldu. Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı gören Arif Milletli, araç sahibinin otomobili çalışır durumda, el frenini çekmeden unuttuğunu anlatarak, "O sırada yol da eğimli olduğu için gitmeye başladı, biz elimizle müdahale etmeye çalıştık ama edemedik. Sonra araç geldi dükkanın duvarına vurdu. Bu sefer eğimden tekrar geri kaymaya başladı. O sırada biraz müdahale ettiler." dedi.

Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobil dükkana girdi

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Otomobil, Tragger, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan otomobil dükkana girdi - Son Dakika


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