Amasya'da elmanın yanına 'çilek' geliyor

Elması ile meşhur olan Amasya'da çilek üretimi devlet desteği ile yaygınlaştırılıyor.



İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde Amasya'da yeni başlayan çilek tarımını geliştirmek, dar alanlardan yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, damlama sulama sistemini tanıtmak ve büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa engelleme yönünde katkı sağlanması amacıyla 225 bin TL'lik İl Özel İdaresi bütçeli yüzde 50 hibeli 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi' uygulamaya konuldu. Çilek Yetiştiriciliği Projesi ile merkez, Merzifon, Gümüşhacıköy, Suluova ve Taşova olmak üzere 5 ilçedeki 22 çiftçiye 50 dekarlık çilek fidesi, malç naylonu ve damlama sulama sistemi desteği sağlandı.



Verilen destek ile il genelinde çilek tarlaları oluşturuldu.



Vali Varol yerinde inceledi



Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 'Tarım Şehr-i Amasya' programı çerçevesindeki alternatif ürün tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik uygulanan 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında destek alan çiftçiye ait çilek bahçesinde incelemede bulundu. Merkeze bağlı İlyasköy'de bir yetiştiriciye ait bahçede incelemede bulunarak bilgiler alan Vali Varol'a Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker ve diğer yetkililer eşlik etti. İlde yeni yaygınlaşan çilek tarımını geliştirmek, dar alanlardan yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmenin amaçlandığını belirten Vali Varol, bölgesel iklim özelliklerinin incelendiğinde sebze yetiştiriciliğine alternatif olabilecek en uygun gelir getirici tarımsal üretimin çilek yetiştiriciliği olduğunu, çilek hasadının aralık ayına kadar uzamasının ise çiftçilerin yıl içerisinde uzun süre gelir elde etmesini sağlayabileceğini söyledi. - AMASYA