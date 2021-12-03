Amasya'da engelli kadın "örgü bebek" sergisi açtı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğuştan yürüme engelli 57 yaşındaki Hikmet Geçer, örgü bebek sergisi açtı.

Kız kardeşiyle yaşayan Geçer, 10 yıl önce evinde oluşturduğu küçük atölyede organik ipler kullanarak örgü bebekler yapmaya başladı.

Ördüğü bebekleri satarak hem aile bütçesine katkıda bulunan hem de yaşama sevincini ayakta tutan Geçer, Cumhuriyet Meydanı'nda "Engel olmayalım, farkında olalım" adıyla açtığı sergisinde el emeği ürünlerini beğeniye sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geçer, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla sergi açtığını söyledi.

Hayata örgü örerek tutunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Geçer, "Sergimde çoğunlukla bebekler ve oyuncaklar yer alıyor. Evde kız kardeşimle çalışıyorum. Yalnız olunca bir şeyler yapmak istedim. Dünya Engelliler Günü'nü de kutlu olsun. Bir gün değil, her günün günümüz olmasını diliyorum." dedi.

İnsanın azimli olduğu sürece başaramayacağı iş bulunmadığını vurgulayan Geçer, "Benim gibi engelli olup hayata küsen, eve kapanan çok kişi var. Hayata küsmesinler, kendilerine uğraş bulsunlar. Herkesin başarabileceği bir iş vardır. Boş zamanlarını değerlendirsinler, içlerine kapanmasınlar. Engelli de olsa yaşamak güzel." diye konuştu.

Hikmet Geçer'in kız kardeşi Songül Geçer ise ablasının gösterdiği azim ve kararlılıktan dolayı çevresi tarafından takdir edildiğini belirterek, "Anne ve babamızı kaybettik, beraber yaşıyoruz. Ablam engel durumu nedeniyle hayata küsmedi, dört elle sarıldı. Hiçbir engelli evde oturmamalı. Ablamla birlikte 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Severek bebekler örüyor, geçimimizi sağlıyoruz. Hiçbir şey engel değildir hayatı paylaşmaya." ifadesini kullandı.

Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı ile vatandaşlar katıldı.