Amasya'da Erdoğan Heyecanı
54 dakika önce
AK Parti Amasya Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Amasya'da düzenleyeceği açıklanan mitingin heyecanını yaşıyor.
AK Parti Amasya
Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Cuma günü Amasya'da düzenleyeceği açıklanan mitingin heyecanını yaşıyor.
Yavuz Selim
Meydanı'nda gerçekleşecek miting hazırlıklarına başladıklarını belirten AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızı Amasyalı hemşehrilerimiz seviyor. Yapılan hizmetleri görüyor. AK Parti belediyeciliğini Amasyalı hemşehrilerimiz takdir ediyor" dedi.
Partisinin 3. defa aday gösterdiği Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir
ise Erdoğan'ın Türkiye
'nin kapsadığı gönül coğrafyasına mal olmuş büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Bu seçim sadece yerel bir seçim değil. Cafer Özdemir'in seçimi değil. Bu artık ülkemizin eşik atlama veya bir kader seçimi haline dönüştü. Buradaki en ufak zafiyetin ülkemizi bırakın, gönül coğrafyamızdaki insanların bile gönüllerini sarsacağını düşünerek her birey olarak omuz verdiğimizi göstermemiz gerekiyor. Milletimizin, gönül coğrafyamızın ne zaman zora düştüğünü gördüğü zaman Amasya'nın kadirşinas insanları hep 'biz varız' demişlerdir" diye konuştu.
Parti binasında düzenlenen toplantıda 22 Mart
Cuma günü saat 16.30'da düzenleneceği duyurulan miting öncesi yapılacaklar ele alındı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: İHA
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