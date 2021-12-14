AMASYA'DA 'ETLİ BAMYA' YEMEĞİ VE 'TOYGA ÇORBASI?, COĞRAFİ İŞARET ALDI - Son Dakika

AMASYA'ya özgü Etli Bamya Yemeği ve Toyga Çorbası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Coğrafi işaret belesi' aldı.

Valilik, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin çalışmaları sonucunda Amasya'nın Etli Bamya Yemeği ve Toyga Çorbası, coğrafi işaret belgesi aldı. Böylece Amasya'da toplam coğrafi işaretli ürün sayısı 8'e yükselmiş oldu. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım lansmanına Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Köse, kurum ve kuruluşların müdürleri ve basın mensupları katıldı.

'2022 YILINDA COĞRAFİ İŞARET SAYIMIZI 30'A ÇIKARACAĞIZ'

Dünyanın en büyük sektörü turizmin, gastronomi ile desteklenmesi gerektiğini belirten Vali Masatlı, 'Geçen yıl geldiğimizde 4 tane coğrafi işaret vardı. Bizde beraber Yeşilırmak Havza Kalkınma Birliği ve belediye başkanımızla birlikte burada coğrafi işaretlerin özellikle başta gastronomi ağırlıklı olmak üzere çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızın sonucu bundan yaklaşık birkaç ay önce baklalı dolma ve cevizli çöreği tescillemiş olduk. Yani 4 olan sayımız 6'ya çıkmış oldu. Şuan itibari ile 8'e çıktık. Bugün de Etli Bamya Yemeği'nin tanıtımını yapıp coğrafi işaretini alacağız. Bu arada Toyga Çorbası'nın da coğrafi işareti geldi. Onunda buradan müjdesini vermek istedim. Kısmet olursa birkaç hafta sonra tanıtımını yapacağız. Tabi biz bu 8 tane ile kalmayacağız. Şu an itibari ile devam eden 24 tane coğrafi işaret çalışması daha var. Hemen hemen bunun tamamında başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kısmet olursa 2022 yılında diğer 24 tane coğrafi ürünümüzü tescil ettirerek coğrafi işaret sayımızı 30'a çıkaracağız. Sanırım Türkiye'de de belli bir dereceye girmiş olacağız' dedi.

Vali Masatlı konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte alınan coğrafi işaret belgesi ile fotoğraf çektirdi.