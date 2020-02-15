Amasya'da ev ve samanlık yangını - Son Dakika
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Amasya'da ev ve samanlık yangını

6 saat önce

Amasya'nın Ziyaret beldesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarken, yangından etkilenen 10 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da ev ve samanlık yangını, System.String[]

Amasya'nın Ziyaret beldesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarken, yangından etkilenen 10 ton saman kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Saraycık Mahallesi'nde Cemal Tokmak'ın ve eşinin yaşadığı ev tamamen yanarken, evin hemen yanında bulunan samanlıktaki 10 ton saman da yangından etkilenerek kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi ve Ziyaret Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangından etkilenen samanlar ise iş makinesiyle dışarı çıkarıldı.


Amasya'nın Ziyaret Belde Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "Kasabamız halkında Cemal Tokmak'ın evi yanmıştır. Çok büyük oranda maddi hasarı vardır. Eşyaların tamamı kullanılamaz haldedir ve artı samanlığı da yanmıştır. Amasya Belediyesi ve Ziyaret Belediye İtfaiye erleri yangına zamanında müdahale ederek, söndürmüşlerdir. Fakat içerisindeki tüm beyaz eşyası ve tüm araç ve gereçleri, misafir odası, yatak odası olmak üzere hepsi yanmıştır, çok büyük oranda maddi zarar vardır. Yangının çıkış sebebini şuan itibariyle olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırıyor. Fakat vatandaşların söylediğine göre yan tarafta süt kaynatıyorlarmış dışarıda, süt kaynatırken ocaktan çıktığını dillendiriyorlar ama gerekli incelemeleri yaptıktan sonra daha sağlıklı bilgi verebiliriz. Yaralı ve can kaybımız yok, en büyük tesellimiz odur." dedi. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:57 Kaynak: İHA
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