Son Dakika Haberleri: Amasya'da ev yangını
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da ev yangını

Amasya'da ev yangını

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kartepe köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

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Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kartepe köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından Karatepe köyünde çıkan ev yangınına Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev, kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

Merzifon, İtfaiye, Kartepe, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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