Amasya'da ev yangını
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kartepe köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kartepe köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından Karatepe köyünde çıkan ev yangınına Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev, kullanılamaz hale geldi. - AMASYA
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