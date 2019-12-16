Amasya'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da ev yangını - Son Dakika

Amasya'da ev yangını

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.

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Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Muhittin Yığman'a ait 2 katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - AMASYA

Fatih Mahallesi, Suluova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
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