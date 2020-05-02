Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 55 bin 650 lira para cezası - Son Dakika

Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 55 bin 650 lira para cezası kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helvacı Mahallesi'ndeki evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edilip kumar oynandığı bilgisini aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evdeki 12 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan aramada oyun masasının üzerinde ve evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda iskambil, zar, oyun taşı ve kumar alacaklarının listesinin olduğu kağıt bulundu.

Kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye toplam 55 bin 650 idari para cezası uygulandı.