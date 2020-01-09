Amasya'da evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu - Son Dakika

Amasya'da evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde 52 yıl önce evlatlık verilen Mustafa Erdin, yaptığı araştırmalar sonucu öz kardeşlerine ulaşmayı başardı.

Amasya'da evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde 52 yıl önce evlatlık verilen Mustafa Erdin, yaptığı araştırmalar sonucu öz kardeşlerine ulaşmayı başardı.

Annesi doğum sırasında hayatını kaybedince babası, Erdin'i, çocukları olmayan bir aileye evlatlık olarak verdi.

Erdin'i evlatlık alan aile, bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Kendisini evlatlık edinen anne ve babası geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve İstanbul'da otobüs şoförlüğü yapan Erdin, 1 ay kadar önce evlatlık olduğunu öğrendi.

Yaptığı araştırmalar sonucu Suluova ilçesinde yaşayan 6 kardeşine ulaşan Erdin, ilçeye gelip DNA testi ile bu kişilerin öz kardeşleri olduğunu kanıtladı.

Evli ve 3 çocuk babası Erdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem çok şaşkın hem de çok mutlu olduğunu söyledi.

Evlatlık olduğunu öğrenince gerçeğin peşine düştüğünü dile getiren Erdin, "İnternetten ailemin yaşadığı mahallenin muhtarını bulup onunla görüştüm. Muhtar araştırdı, böyle bir durumun olduğunu doğruladı. Bunun üzerine buraya geldim." dedi.

Kardeşlerini bulunca çok mutlu olduğunu anlatan Erdin, "Çok değişik bir duygu, insanın içi içine sığmıyor. Çok sevinçliyim. Şimdi 6 kardeşim oldu. Geç de olsa onları buldum çok şükür." ifadelerini kullandı.

Erdin'in ağabeyi 60 yaşındaki Necip Şahin ise uzun yıllar sonra kardeşlerini buldukları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz de çok aradık yıllarca ama bir türlü izine ulaşamadık. Kavuşmak bugüneymiş, Allah ayırmasın bizi bir daha." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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