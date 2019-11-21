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Amasya'da evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Amasya kent merkezinde birçok evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin hırsızlık yapılan bölgelerdeki incelemesiyle 2'si kadın 4 şüphelinin kimliği belirlendi.
Çorum'da kent merkezinde yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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