Son Dakika Haberleri: Amasya'da evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Amasya'da evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Amasya'da evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Amasya kent merkezinde birçok evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin hırsızlık yapılan bölgelerdeki incelemesiyle 2'si kadın 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Çorum'da kent merkezinde yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Amasya, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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