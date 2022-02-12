Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali" başladı - Son Dakika

Şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da, "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi düzenleniyor.

Amasya Belediyesince düzenlenen festival, Amasya Belediyesi Konservatuarı tarafından gerçekleştirilen Türk halk müziği konseriyle başladı.

Konserin ardından Amasya'da yaşayan ve evliliklerinde 40 yılı dolduran 40 çift için yemek düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çiftlerle sohbet ederek hayatlarında mutluluk diledi.

Yeşilırmak kenarında kurulan 14 Şubat temalı fotoğraf çekim alanlarında da fotoğraf çektiren vatandaşlara kırmızı gül dağıtıldı. Şehzadeler Gezi Yolu'nda yerel sanatçılar tarafından verilen konserler de gün boyu devam edecek.

Festival alanına kurulan hediyelik eşya stantlarından elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğine bağışlanacak.

Başkan Sarı, gazetecilere, genel olarak aşk ve sevgi temaları ile bilinen 14 Şubat'ın kimileri için aşkın kutlandığı, kimileri için ise aile bireylerine ya da sevdiklerine sevgilerini gösterdikleri bir gün olduğunu anlattı.

Etkinliklerin Amasya'nın turizm açısından gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayacağını dile getiren Sarı, "Amasya, Ferhat ile Şirin'in memleketi olan bir aşıklar şehri ancak bu zamana bu konuda hiçbir eylemimiz yok. Amasya aşkın yazıldığı, yoğrulduğu, sevginin ve muhabbetin kendini bulduğu şehir. Biz de bu şehre uygun bir etkinlik düzenledik." dedi.

Festival, halk konseri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.