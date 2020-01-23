Amasya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Amasya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

Amasya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Amasya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.


Amasya Emniyet Müdürlüğünce FETÖ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor - AMASYA

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 02:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]