Amasya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Amasya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
6 saat önce
Amasya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:11 Kaynak: İHA
Amasya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğünce FETÖ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor - AMASYA
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