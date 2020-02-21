Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 asker tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 asker tutuklandı - Son Dakika

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 asker tutuklandı

7 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 askeri personelden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 asker tutuklandı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 askeri personelden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


FETÖ/PDY yapılanmasının çözülmesi amacıyla devam eden çalışmalar neticesinde yakalanan 9 askeri personelden 5'i Ankara'ya sevk edildi ve 4'ü sağlık kontrolünden geçirilerek Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında hakim karşısına çıkarıldı. 4 askeri personelden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Merzifon ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı olarak 18 Şubat Salı günü gerçekleştirdikleri operasyonla TSK içerisinde örgüt üyelerinin ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri tespit edilen 9 askeri personeli yakalayarak gözaltına almıştı. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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