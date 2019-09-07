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Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

41 dakika önce

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklamaAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'neyönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'neyönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Amasya Merzifon merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay yakalandı. Şüpheliler, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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