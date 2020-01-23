Amasya'da FETÖ/PDY operasyonunda adliye ve cezaevi personeli 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da FETÖ/PDY operasyonunda adliye ve cezaevi personeli 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Amasya'da FETÖ/PDY operasyonunda adliye ve cezaevi personeli 14 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da FETÖ/PDY operasyonunda adliye ve cezaevi personeli 14 şüpheli yakalandı, System.String[]

Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.


Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.


Bu kapsamda, adliye ve cezaevi personeline yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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