Amasya'da FETÖ'ye yönelik

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat'ta, Amasya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) ankesörlü telefonlardan askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen aktif görevdeki 5 astsubay ile Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen 4 askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Merzifon Emniyetindeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir ve Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmir, Manisa ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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