Amasya'da fiyat artışları mercek altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da fiyat artışları mercek altında - Son Dakika

Amasya'da fiyat artışları mercek altında

6 saat önce

Amasya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tıbbi koruma amaçlı kullanılan maskeler, ateş ölçerler, dezenfektanlar ve kolonyalar ile ilgili olarak Amasya genelinde faaliyet gösteren eczaneler, medikaller ve diğer satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Amasya'da fiyat artışları mercek altında, System.String[]

Amasya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tıbbi koruma amaçlı kullanılan maskeler, ateş ölçerler, dezenfektanlar ve kolonyalar ile ilgili olarak Amasya genelinde faaliyet gösteren eczaneler, medikaller ve diğer satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.


Çin'de başlayarak dünyaya yayılan yeni korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli dezenfekte ürünlerinde ortaya çıkabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve vatandaşların ürünlere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde talep gören söz konusu ürünlerin eski ve yeni satış fiyatları kontrol edilerek denetim sonuçları işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı'na iletiliyor. Uygunsuzluk tespit edilen firmalara adli takibat ve idari para cezaları uygulanıyor.


Vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na, 'Haksız Fiyat Artışı (HFA)' mobil uygulamasına ya da Ticaret İl Müdürlüğü'nün telefonuna iletmeleri gerektiği belirtildi. - AMASYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı

Son Dakika Haberleri
16:48 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı
16:47 İstanbul'da mangal denetimi başladı
16:47 Osmancıklı kadınlar oyuncak örüyor
16:47 İZMİR Evlat nöbeti tutan baba Dünya koronavirüsle, biz PKK virüsüyle mücadele ediyoruz
16:47 Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:51:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da fiyat artışları mercek altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]