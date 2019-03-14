Son Dakika Haberleri: Amasya'da Fuhuş Operasyonu: 19 Gözaltı

Amasya'da Fuhuş Operasyonu: 19 Gözaltı

40 dakika önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da Fuhuş Operasyonu: 19 Gözaltı, System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 'Misafir' adı verilen operasyonda 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.  Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu kadınlar, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:10 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, Güncel
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