Amasya'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kadının fuhuş yaptığı ve gizlice görüntü çekerek bunları internet sitelerine sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddiasıyla S.E. ile fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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