AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI - Son Dakika
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AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI

09.05.2022 21:02

AMASYA'da bir otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz, bomba paniğine neden oldu.

AMASYA'da bir otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz, bomba paniğine neden oldu. Fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesinde bulunan otobüs durağında valiz görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çevre güvenliğini alarak yolu trafiğe kapattı ve bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdiği valizi kontrollü şekilde patlattı. Paniğe neden olan valizin içinden kıyafetler çıktı.

'POLİS GELENE KADAR FARK ETMEDİK'

Durağın yanında dükkanı bulunan 32 yıllık esnaf İsmail Hakkı Keleşoğlu, Bizde polisler gelene kadar farkında değildik. Polisler geldi valiz unutulduğunu söylediler o arada çevreyi falan kontrol altına aldılar. Bekledik işte. Hemen hemen 1 saat sürdü. Sonra patlattılar. Giysi çıktı, zaten Amasya'mızda böyle bir şey olması mümkün değil dedi.

AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI
AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI
AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI
AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI

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Amasya, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AMASYA'DA FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI - Son Dakika
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