Son Dakika Haberleri: Amasya'da Gaziantep Polisgücü'nden rakiplere gol yağmuru
Son Dakika Spor Amasya'da Gaziantep Polisgücü'nden rakiplere gol yağmuru - Son Dakika Spor

Amasya'da Gaziantep Polisgücü'nden rakiplere gol yağmuru

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Takımı fırtına gibi esiyor.

Amasya'da Gaziantep Polisgücü'nden rakiplere gol yağmuru, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Takımı fırtına gibi esiyor. Rakiplerini gol yağmuruna tutan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı son maçında Amasya Spor Kulübünün sahadan çekilmesi sonucu maçı 5-0 kazanarak liderlik koltuğundaki yerini güçlendirdi.


Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Amasya'da oynanmakta olan 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında adeta gol makinesi gibi rakip filelere gol yağdırıyor. Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabına hazlı başlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ekibi bugün oynadığı ilk maçında Malatya Hokey Takımını 20 sıfır yenmesinin ardından ikinci maçında liderliğe oynayan Amasya Belediyesi GSK takımıyla karşılaştı. Maçın beşinci dakikasında bir penaltı kazanan Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, karşı takımdan bir oyuncunun hakeme itiraz etmesi ve ardından hakaret etmesi sonucu gördüğü kırmızı kartla sahadan çekilen Amasya Belediyesi GSK hükmen mağlup sayıldı. Maçı 5-0'la hükmen galip kazanan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımı, süper ligdeki liderliğini korurken gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi.


Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımız devam ediyor


Amasya'da takımını yalnız bırakmayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, sporcularla sohbet ederek ligle ilgili bilgiler aldı. Hedeflerinin sürer ligi şampiyon olarak tamamlamak olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, Salı günü tamamlanacak ilk etapta takımın etabı lider olarak sürdürdüğünü ifade ederek, "Takımımız ligin en güçlü takımlarından birisi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda hedefimiz gerek kadınlarda gerekse erkeklerde süper lig şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek. Önümüzde her iki takımımızın Avrupa Şampiyonaları var. Bir taraftan süper ligde mücadele ederken diğer taraftan takımlarımızın Avrupa Trophy Ligi maçları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğünü, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım'ın antrenörlüklerini yaptığı Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'nın Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabını lider bitirmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Amasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Türkiye, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'de turuncuya boyanacak Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:19:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Gaziantep Polisgücü'nden rakiplere gol yağmuru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]