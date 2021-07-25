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Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor - Son Dakika

Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor

25.07.2021 12:27
Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor, System.String[]

Amasya'da son iki yılda geleneksel Türk okçuluğu sporuna çocukların ve vatandaşların ilgisi artıyor.

Amasya'da son iki yılda geleneksel Türk okçuluğu sporuna çocukların ve vatandaşların ilgisi artıyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık bir Türk kültürü olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nda 15. yüzyıldan itibaren planlı ve düzenli hale getirilen okçuluk sporu geleneksel yapısına birebir bağlı kalarak Amasya'nın Taşova ilçesinde icra ediliyor. Taşova'da faaliyet gösteren geleneksel okçuluk kulübü yaptığı çalışmalarla bu sporu yaşatmaya çalışıyor.

Taşova İlçe Stadı'nda açılan kurslara katılan kursiyer öğrenciler, uzman öğretmen eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Taşova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli personel Spor Uzmanı ve Geleneksel Türk Okçuluğu eğitmeni Ömer Kurt, ilçede yeni faaliyete başlayan okçuluk kulübünün sosyal hayata katkı sağladığını söyledi. Geleneksel Türk Okçuluğu kursiyerleri hem teorik bilgiler hem de pratik bilgilerin yanında 5, 8, 12, 15 ve 18 metre atışlarını büyük bir istekle yaparak kendilerini geliştiriyorlar.

Geleneksel Türk okçuluğuna izlediği Tozkoparan İskender dizisinden etkilenerek merak salan 5 yaşındaki Ayaz Aydın, boyuyla aynı boyuttaki yayı tutarak atış yapıyor.

Tozkoparan İskender dizisini izleyerek okçuluğu sevdiğini söyleyen Ayaz Aydın (5), "Okçuluğu seviyorum. Ok atıyorlar. Ben de bunu yapabilirim dedim. Mutluyum" diye konuştu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Okçuluk bizim değerli ve önemli hakikaten. Bizim ata sporumuz. Ama şunu da biliyoruz yeni genç nesle bu okçulukla ilgili bilgiler vermede biraz eksiğimiz olduğunu kabul edelim. Dolayısıyla bizim ata sporlarımızdan olan güreş ve okçuluğun değerinden hareketle İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz bugün güzel bir açılış müsabakası düzenlediler. Bizlerde törene katılmış olduk. Bu vesileyle çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Katılım her geçen gün ortayır"

Spor Uzmanı Ömer Kurt, "Şu anda burada Geleneksel Okçuluk eğitimiz veriyoruz. Yay ve ok bilindiği üzere Türklere özgü bir silah aracıdır. Yani yay ve ok Türklerle bütünleşmiş bir silah aracıdır. Günümüzde geleneksel okçuluk adı altında çeşitli etkinliklerle burada çocuklarımıza yay ve ok atımını öğretiyoruz. Son zamanlarda da bu geleneksel okçuluğa Türkiye'de bölgede il ve ilçelerde istek çok fazla arttı. Geleneksel okçuluğu çocuklarımızla tanıştırmak için çeşitli etkinlikler ve projelerle birleştirerek yarışmalar yapıyoruz. İlk zamanda çok fazla katılım beklemiyordum açıkçası katılım oldukça ilgi çok fazla oldu. ve git gide de artıyor. Sadece çocuklar açısından değil de çevredeki yetişkinlerden de çok fazla istek var. Aslında yetişemiyoruz ama elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda amacımız bunu belli bir süre çocuklara öğretebilmek ve kendimizi geliştirebilmek. Önümüzdeki aylarda okul sezonuyla birlikte kulüpleşmeye gidebilirsek bu bölgeden birkaç başarılı sporcu çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. - AMASYA

Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor

Hisarcık, Okçuluk, Amasya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amasya'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor - Son Dakika Spor


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