Amasya'da Genç Kızılay gönüllüleri yabancı uyruklu çocuklara oyuncak verdi - Son Dakika

Amasya'da Genç Kızılay gönüllüleri, "Gökyüzü Çocukları Projesi" kapsamında oyun oynadıkları Iraklı, Suriyeli ve Afgan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Amasya Akşamsettin İlkokulu öğrencileri, Gökyüzü Çocukları Projesi kapsamında aralarında topladıkları oyuncakları göçmen çocuklara verilmesi için Amasya Genç Kızılay gönüllülerine teslim etti.

Gönüllüler, oyuncakları Türk Kızılay Amasya Şubesinde göçmen çocuklara teslim ederken, onlarla oyunlar da oynadı. Gönüllülerden Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Elif Kara, çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Önce çocukların aileleriyle tanışıp sohbet ettiklerini anlatan Kara, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli çocuklarımız var. Onlarla yüz boyaması yaptık, oyunlar oynadık, çikolatalar dağıttık, ayakkabı hediye ettik. Oyuncak toplama etkinliğindeki oyuncakları onlara hediye ettik." dedi.

Çocukların organizasyondan çok mutlu olduğunu vurgulayan Kara, "Onları topluma daha fazla entegre etmeye çalışıyoruz. Allah kimseyi yersiz yurtsuz bırakmasın. Onlara merhamet etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Afgan anne Fauziye Muhammedi ise hediyeden çok çocuklarıyla ilgilenilmesinin kendini mutlu ettiğini belirterek, "4 senedir Amasya'dayım. Çok güzel oldu bugün, çocuklarım çok mutlu oldu. Çocuklarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." diye konuştu.