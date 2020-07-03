Amasya'da 'Gezici Kütüphane' ile bilgi vatandaşın ayağına gidecek - Son Dakika

Amasya'da 'Gezici Kütüphane' ile bilgi vatandaşın ayağına gidecek

Amasya'da 'Gezici Kütüphane' ile bilgi vatandaşın ayağına gidecek Amasya İl Kültür Müdürlüğünün girişimleri ile Amasya'ya kazandırılan Gezici Kütüphane köy, kasaba, belde, bucak ve Amasya genelinde bilgiyi vatandaşların ayağına götürecek.

Amasya'da 'Gezici Kütüphane' ile bilgi vatandaşın ayağına gidecek

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AMASYA - Amasya İl Kültür Müdürlüğünün girişimleri ile Amasya'ya kazandırılan Gezici Kütüphane köy, kasaba, belde, bucak ve Amasya genelinde bilgiyi vatandaşların ayağına götürecek.

Amasya İl kültür Müdürlüğünün girişimleri ile Amasya'ya kazandırılan Gezici Kütüphanede Amasya Valisi Mustafa Masatlı incelemede bulundu.

Vali Masatlı'ya, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken eşlik etti.

Amasya Valisi Masatlı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye tabi çok gelişti, çok büyüdü. Her manada bunu görebiliriz. Eskiden herhangi bir bilgiye ulaşmak isteyenler devletin ayağına gidiyordu. Şimdi devlet kurumları çağın gerektirdiği her tür donanım, bilgi ve teknolojiyle beraber gerek çocuklarımızın gerekse gençlerimizin ayağına kadar gidiyor. Ben dilerim bilgi topluluğunda Amasya'mızda bu çok güzel hizmetler verecek. Bu hizmetin gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kültür ve turizm bakanlığımıza buna katkı koyan vekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Artık bundan sonra hizmetleri genelde vatandaşımızın ayağına kadar götürmede baya bir merhale kaydettik. Başından beridir devlet olarak diyoruz ki, devletimiz diyoruz, biz de bu milletin hizmetkarıyız diyoruz. Devleti vatandaşın ayağına götürebilme adına devletin hizmetlerini bu vatandaşa sunma adına bugüne kadar hükümet olarak kendimizi ispat ettik." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 ilden biri olan Amasya'daki Gezici Kütüphanede yaklaşık 3 bin 500 kitap, 5 dizüstü bilgisayar, internet bağlantısı ve engelli rampası bulunuyor.

Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da 'Gezici Kütüphane' ile bilgi vatandaşın ayağına gidecek - Son Dakika

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