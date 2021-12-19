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Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi

19.12.2021 16:40

Son dakika haberine göre Amasya'da, hidroelektrik santrali kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi kurtarma çalıştığı sırada kanala düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 47 yaşındaki AFAD personeli Mürsel Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Amasya'da, hidroelektrik santrali kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi kurtarma çalıştığı sırada kanala düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 47 yaşındaki AFAD personeli Mürsel Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Demir'in naaşı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi.

Cenaze, Demir'in ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü binasının önüne taşındı.

Buradaki törende konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Demir'in görev şehidi olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Törenin ardından Fatih Camisi'ne götürülen Demir'in naaşı, cenaze namazının ardından Suluova Belediye mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Demir'in ailesi, yakınları ile AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, Demir'in mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Taşova ilçesinde, dün hidroelektrik santrali (HES) kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi kurtarma çalışması sırasında dengesini kaybederek köprüden HES kanalına düşen AFAD personeli Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kanala düşen araçtan suya kapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan Fadime Özdemir, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Murat Can Şahin'in ise cansız bedeni ise aracın düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulunmuştu.

Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi

Amasya Üniversitesi, Cenaze, Amasya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Görevi sırasında hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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