Amasya'da günlük 60 ton süt toplandı - Son Dakika

Amasya'da günlük 60 ton süt toplandı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından geçen ağustos ayında günlük 60 ton çiğ süt toplandı.

Amasya'da günlük 60 ton süt toplandı, System.String[]

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından geçen ağustos ayında günlük 60 ton çiğ süt toplandı.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye üreticilerin işletmelerinde üretmiş oldukları çiğ sütler, köy merkezleri ve 5 ana merkezde bulunan yerleşik süt soğutma tanklarına alınarak ağustos ayı içerisinde günlük 60 ton ortalama çiğ süt miktarıyla üretime devam ediliyor.

İl genelinde 133 adeti köylerde bulunan süt evlerinde üreticilerin üretmiş olduğu sütler sabah ve akşam teslim alımı yapılarak anlık soğutulması sağlanmakta. Ayrıca Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy, Amasya Toklucak ve Göynücek ana merkezlerde bulunan laboratuvarlarda tüm kalite kontrolleri yapılarak üretilen sütler süt sanayine sevkiyatları gerçekleştiriliyor.

Üretilen sütlerin bir kısmıyla kaşar peynir, tereyağ, beyaz peynir, örgü peynir, tel peynir, klasik peynir, sakız çökelek yapılırken ayrıca günlük pastörize süt 3 ve 5 litrelik ambalajlarda, satış mağazalarında, bayilerde ve e-ticaret üzerinden kargolama yöntemiyle tüketicilere satılıyor. - AMASYA

Damızlık, Ağustos, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya'da günlük 60 ton süt toplandı - Son Dakika Ekonomi

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