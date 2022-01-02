Üye Girişi
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden - Son Dakika

Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden

02.01.2022 12:00
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden

Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada antrenör İbrahim Halil Kay (39) hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Faik Fikret Canbulat idaresinde Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan 72 DU 313 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kafilede, aralarında yedek sürücü, idareci ve antrenörün de yer aldığı 15 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşları 18 ile 24 arasında sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.ÇORUM'DAKİ ŞAMPİYONAYA GİDİYORLARDI

Kafilenin, 3-5 Ocak tarihleri arasında Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenecek U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmak için Batman'dan yola çıktığı öğrenildi.


Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden
YORUMLAR
500

Midibüs, Batman, Çorum, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden - Son Dakika


Türkiye'ye geçmek isterken donarak ölmüştü! Afgan anneyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı Türkiye'ye geçmek isterken donarak ölmüştü! Afgan anneyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı         
12:06
Güreşçileri taşıyan midibüs, şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı Güreşçileri taşıyan midibüs, şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı         
11:55
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Ayakkabı boyayarak başladığı mesleğinde 2 milyon dolarlık ihracata ulaştı Ayakkabı boyayarak başladığı mesleğinde 2 milyon dolarlık ihracata ulaştı         
11:01
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:55 Güreşçileri taşıyan midibüs, şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı
11:46 Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu
11:30 İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor
11:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 12:11:48. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı- (2) Yeniden - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement