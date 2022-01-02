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Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET - Son Dakika

Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET

02.01.2022 23:06

Son dakika gündem haberine göre Amasya-Çorum karayolunda midibüsün şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan güreş takımının bazı sporcuları, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edilip, gençlik merkezine yerleştirildi.

Amasya- Çorum karayolunda midibüsün şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan güreş takımının bazı sporcuları, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edilip, gençlik merkezine yerleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da Amasya'ya gelerek, kazada hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay'ın cenazesini Batman'a uğurladı. Gençlik merkezinde sporcuları ziyaret eden Eroğlu, Biz federasyon olarak, bakanlık olarak sporcu kardeşlerimizin yanındayız. Yapacağımız ne varsa kendilerinin yanlarındayız. Tedavisi devam eden yaralılarımızın da en kısa sürede yaralarını sarmak ve tedavilerini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kardeşlerimiz, bu arabada bulunan bütün kardeşlerimiz şampiyondur. Onların buraya katılmaları bile bizim için önemliydi ama biz onları bu maçta yarıştırmak istemiyoruz, dinlensinler. Bizim federasyon olarak nezdimizde hepsi Türkiye şampiyonu olmuştur dedi.

Başkan Eroğlu'na Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi Mahmut Demir de eşlik etti.

Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET
Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET

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gençlik, Amasya, Çorum, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BAŞKAN EROĞLU'NDAN KAZAZEDE GÜREŞÇİLERE ZİYARET - Son Dakika
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