Amasya'da düzenlenen 12. Güvercin Güzellik ve Kostüm Festivali'nde güvercinler, birinci olmak için görücüye çıktı.

Serdar Zeren Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan festivalde, amatör hakemler, duruş, göz, gaga, paça gibi birçok özelliğe bakarak güvercinlere ayrı ayrı puan verdi.

Festivale 45 ilden 600 güvercinsever katıldı. Festival sonunda ilk üçe giren güvercinlerin sahiplerine plaket ve kuş yemi verildi.

Festivali ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, güvercinseverlerle bir süre sohbet edip festivale gelecek yıllarda daha çok destek vereceklerini söyledi.

Festivali düzenleyen Asım Kurt, 12 yıldır Amasya'da güvercin festivali düzenlediklerine işaret ederek " Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Bütün güvercinseverleri bir araya getiriyoruz. Bu bizim hobimiz oldu artık. Kimisi kuş getiriyor, kimisi gezmeye geliyor. Memleketimizi görmeye gelenler de oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar Amasya'nın tanıtımına destek olmaya çalışıyoruz. Hem yarışma düzenliyoruz hem de alıcıyla satıcıyı buluşturuyoruz." diye konuştu.

"30 liraya da 30 bin liraya da güvercin var"

Amasyalı güvercin yetiştiricisi Hüseyin Koçak da bu işin bir tutku olduğunu ifade ederek insanların Türkiye'nin dört bir tarafından güvercin için bir araya geldiğini söyledi.

Küçük yaşta güvercinlere merak saldığını dile getiren Koçak, "Hepsinin özellikleri birbirinden çok farklı. Güvercinle ilgilenmeyen biri uzaktan baktığında hepsini aynı görebilir ama güvercinleri paçalarına kadar biz ayırt ediyoruz. Burada 30 liraya da güvercin var, 30 bin liraya da. Güvercinde bulunan özellik diğerlerinden farklı oldukça fiyatı yükseliyor." dedi.