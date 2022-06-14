Kara Mustafa Paşa Camisi önünde düzenlenen uğurlama programına AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez , Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Amasya'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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