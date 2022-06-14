Amasya'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Amasya'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

14.06.2022 12:14
Amasya'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinden 33 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinden 33 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kara Mustafa Paşa Camisi önünde düzenlenen uğurlama programına AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlamada ilahi ve dualar okundu.

Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adaylarının sağlıkla ve huzurla kutsal topraklara gidip dönmelerini dileyen Pehlivan, "Büyük heyecan içindeyiz. İki senelik aradan sonra ilk hacı adayı kafilemizi uğurluyoruz. Allah çıkmış olduğunuz hac vazifesini sağlık ve sıhhatle tamamlayıp geri dönmeyi nasip etsin. Rabb'im dualarımızı kabul etsin." dedi.

Törenin ardından 33 hacı adayı, aileleri ve sevdikleriyle vedalaştıktan sonra yola çıktı.

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Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Merzifon, Amasya, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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