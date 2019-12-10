Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Resul Uymak (35) idaresindeki 34 UB 8095 plakalı hafif ticari araç, Oluz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Gökçe Petek (35) ve Zafer Üçay (39), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.