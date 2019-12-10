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Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
6 saat önce
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: AA
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Resul Uymak (35) idaresindeki 34 UB 8095 plakalı hafif ticari araç, Oluz köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Gökçe Petek (35) ve Zafer Üçay (39), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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