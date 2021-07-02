Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Gülay (26), çocukları Eylül (5) ve Elif (2) Karabıyık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Karabıyık'ın (28) kullandığı 05 ABS 896 plakalı hafif ticari araç, Suluova-Amasya kara yolu Boğazköy mevkisinde devrildi.

Amasya 'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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