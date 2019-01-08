Son Dakika Haberleri: Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Meşe (64) idaresindeki 60 RD 317 plakalı hafif ticari araç, Boraboy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi.

Kazada sürücü ile Rukiye (36), Hüseyin (38), Ebru (9) ve Emrullah Ciğer (6) yaralandı.

Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rukiye Ciğer, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Boraboy, Taşova, Amasya, Güncel
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