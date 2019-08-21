Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:14 Kaynak: AA
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ömer Karaali
(37) yönetimindeki Trabzon
'dan İstanbul
'a giden 61 HF 182 plakalı hafif ticari araç, Sekü köyü kavşağında refüje çarpıp devrildi.
Sürücü ile araçtaki Rümeysa (12), Hümeyra
(12), Bedirhan (14) ve Raziye Karaali (42) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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