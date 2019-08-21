Son Dakika Haberleri: Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ömer Karaali (37) yönetimindeki Trabzon'dan İstanbul'a giden 61 HF 182 plakalı hafif ticari araç, Sekü köyü kavşağında refüje çarpıp devrildi.
Sürücü ile araçtaki Rümeysa (12), Hümeyra (12), Bedirhan (14) ve Raziye Karaali (42) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gümüşhacıköy, Trabzon, Karaali, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:14 Kaynak: AA
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