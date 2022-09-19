Kaza sabah saatlerinde ilçenin Çeltek mevkisinde meydana geldi. Amasya 'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç idaresindeki 60 BP 042 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen İsmail Tural'ın kullandığı 55 H 3934 plakalı hafif ticari araçla, kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonetteki sürücü ve yanındaki Ömer Bıyık ile ağaca çarparak durabilen otobüsteki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerineitfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tural ve Ömer Bıyık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ( DHA )

Kaynak: DHA

Suluova, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AMASYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Son Dakika

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