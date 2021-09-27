Amasya'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde, hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Duran S. yönetimindeki, 42 LM 867 plakalı hafif ticari araç, Kolay mevkisinde, Bayram K'nin kullandığı soğan yüklü traktörle çarpıştı.
Kazada yaralan sürücü Duran S. ile araçtaki Elmas S. ve Yeter K. 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yeter K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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