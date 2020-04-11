Amasya'da halka maske dağıtılıyor - Son Dakika

Amasya'da halka maske dağıtılıyor

AMASYA'da belediye tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üretilen maskeler, vatandaş ve esnaflara dağıtıldı. Amasya Belediyesi, iş insanı Şükrü Derici'nin hibe ettiği kumaşların, Osman Eken'e ait tekstil fabrikasında dikim işlerinin yapılmasıyla maske üretimi gerçekleştirdi. Maskeler, vatandaşlara ve esnaflara dağıtılmaya başlandı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 1 milyon maske üretime hedefiyle çalışma başlattıklarını belirterek Bugün dağıttığımız maskeler ile şehrimiz insanına toplamda 100 bin adet maske dağıtmış olduk. Bu virüs belasını aldığımız tedbirler ile hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum. Halkımızın bu süreçte evinde kalarak, bizlere bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Çocuklarınız için, torunlarınız için, evlatlarınız için lütfen evinizde kalın. Bizler sizler için sokaktayız. ve bu süreçte sizleri maskesiz bırakmayacağız dedi.