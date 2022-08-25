Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı

25.08.2022 16:56
Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı

Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında toplandı.

Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında toplandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda "Hayat Boyu Öğrenme" faaliyetlerindeki durum, planlanan çalışmalar, sorun ve çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin sadece okulla sınırlı kalmayan bir süreç olduğunu, sosyal hayatın bütün alanlarında devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Halk eğitim müdürlüklerinin insanları geliştirmek, ihtiyaçlarına yönelik kurslar açmak, hayatı dönüştürmekle ilgilendiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Dünya büyük bir hızla gelişiyor, değişiyor ve dönüşüyor. Bu değişim sürecinde başta insan ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması bakımından halk eğitimi önem arz etmektedir. Halk eğitimde eski dönemlerde dikiş, nakış, daktilo gibi kurslar olurdu. Günümüzde ise hemen hemen her alanda el sanatlarının en profesyonelce yapıldığı, çeşitli meslek edindirme kurslarının düzenlendiği bir kurum haline gelmiştir. Halk eğitim müdürlüklerimiz insanları geliştirmek, ihtiyaçlarına yönelik kurslar açmak, hayatı dönüştürmekle ilgilenmektedir. Bu bakımdan halk eğitimini ileri düzeyde önemsememiz gerekmektedir. Halk eğitimin bizlere sunmuş olduğu imkanlardan da en üst seviyede yararlanmalıyız."

Toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Ören, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Masatlı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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