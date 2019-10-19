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Amasya'da hayvan hırsızlığı operasyonu

1 saat önce

Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Amasya'da hayvan hırsızlığı operasyonu, System.String[]

Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ziyaret Mahallesi'ndeki arazide otlarken çalınan Erol Soba'ya ait 3 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu hayvanları çaldıkları iddiasıyla evlerinde arama yapılan 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birine ait ahırda çalınan 3 büyükbaş hayvan bulundu.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Jandarma ekipleri 3 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Jandarma, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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