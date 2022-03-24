Amasya'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde 82 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen 5 şüpheliyi olayda kullandıkları kamyonet ve çalınan 32 küçükbaş hayvanla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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