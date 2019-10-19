Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
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Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:51 Kaynak: İHA
Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Amasya Merkez Ziyaret beldesi otlak alanında 3 büyükbaş hayvanı çalıp, başkalarına satmak için müşteri arayan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan S.K., M.K., A.P., S.K. ve İ.B. mahkemeye sevk edildi. 5'kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA
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