Kovid-19 vakası görülmeyen Gökpınar Köyü Muhtarı Şahin'den İlçe Sağlık Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde hiç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeyen Gökpınar köyünün muhtarı Metin Şahin, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürü Murat Çağlayan, Kovid-19 ile mücadeleye katkısı ve ziyaretinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Şahin'in aldığı tedbirlerle köyünde hiç vaka çıkmamasını sağladığını dile getiren Çağlayan, ayrıca köydeki vatandaşların da aşı olmasını sağlayarak mavi bir tablo oluştuğunu söyledi.

Çağlayan, "Diğer muhtarlarımıza da seslenmiş olalım. Bu konuda hepsinin çalışmalarını biliyoruz ve örnek olmasını istiyoruz. Tüm muhtarlarımızı vatandaşlarımızı aşı olmaları konusunda destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Şahin de sağlık çalışanlarına şükran borçlu olduklarını vurgulayarak, "Hepsini canıgönülden kutluyorum. Bu süreçte evlerine gidemediler, çocuklarını, eşleri göremediler. Köyümüzün şu an yüzde 99,9'u aşılarını yaptırdı. Gökpınar köyü olarak hem ilçemizde hem de ülkemizde 'mavi köy' olarak tanınıyoruz. Bu başarıda en büyük yardımcımız sağlık çalışanlarıdır. Köyümüzde vaka olmamasının en büyük nedeni, vatandaşlarımızın kurallara uyması ve tavsiyelerimizi eksiksiz yerine getirmeleridir." diye konuştu.