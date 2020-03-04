Amasya'da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu - Son Dakika

Amasya'da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu

6 saat önce

Amasya'da, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Sultan II. Bayezid Camisi'nde mevlid okutuldu.

Amasya'da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu, System.String[]

Amasya'da, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Sultan II. Bayezid Camisi'nde mevlid okutuldu.


Amasya Valiliği'nin organize ettiği programa, Vali Dr. Osman Varol, il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden güvenlik güçleri için ellerin semaya kalktığı programın sonunda ülkenin bekası ile Suriye'de ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi. - AMASYA

Amasya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 01:25:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]