Amasya'da ihtiyaç sahibi aileler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı - Son Dakika

Amasya'da ihtiyaç sahibi aileler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

Amasya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları iş birliğiyle Sultan II. Bayezid Külliyesi bahçesinde düzenlenen Hayır Çarşısı'nın açılışına, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Amasya'da güzel gelişmelere şahit olduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirdiğini söyledi.

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise çarşıdan elde edilecek gelirin tamamının muhtaç ailelerin yararına kullanılacağını söyledi.

Ortak gayret sonucu anlamlı bir çalışma ortaya çıktığını dile getiren Ayvaz, "İhtiyaç sahiplerimize hizmet etmeyi minnet bilerek, Hayır Çarşımızı açtık. Amacı oldukça etkileyici ve anlamlıdır. Katkısı olanlardan Allah razı olsun. İlimizde yardımlaşma adına çok güzel işler yapılıyor. Buradan elde edilen gelir ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. İnşallah hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Ayvaz'ın yaptığı dua ile Hayır Çarşısı açıldı.